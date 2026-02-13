Новые Skoda Rapid 2022 года можно купить в РФ от 2,3 млн рублей

Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России по цене от 2,3 млн рублей.

На классифайдах снова появились объявления о продаже новых Skoda Rapid, выпущенных еще до ухода бренда.

Речь идет о проверенных временем лифтбеках калужской сборки, которые многие до сих пор ценят за вместительный багажник и неприхотливость. Сейчас за машину 2022 года выпуска просят от 2,3 до 2,5 миллиона рублей.

Один из автомобилей находится в Ростове-на-Дону, его цена – 2,3 миллиона рублей. Продавец утверждает, что это абсолютно новый экземпляр, который прошел сервисное обслуживание у официального дилера. Под капотом – атмосферный двигатель 1.6 на 90 лошадиных сил в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач.

Машина заявлена в комплектации Active. В списке оборудования значатся кожаный руль, мультимедийная система с экраном, кондиционер и даже круиз-контроль. Зимний пакет с подогревами сидений, зеркал и стекла тоже в наличии. В придачу продавец отдает кожаные чехлы, сетку в багажник, коврики и уже установленную сигнализацию с автозапуском.

Второй Rapid, за 2,5 млн рублей, ждет покупателя в Чебоксарах. Этот вариант мощнее – 110-сильный и оснащен шестиступенчатым автоматом. По словам владельца, автомобиль с момента покупки хранился в теплом гараже, а в ПТС до сих пор нет ни одной записи, так что юридически он остается новым. Комплектацию в объявлении не указали, но на фото виден тканевый салон, мультируль, климат-контроль и простые стальные диски.

Вообще, Rapid собирали в Калуге с 2014 по 2022 год, и за это время модель сменила два поколения. Интересно, что на том самом заводе, где сейчас делают кроссоверы Tenet, работала специальная лаборатория. Она следила, чтобы зазоры и размеры деталей соответствовали жестким стандартам.

Все автомобили, сошедшие с той конвейерной линии, изначально готовили к российским реалиям. У них усиленная подвеска для наших дорог, аккумуляторы повышенной емкости и особо прочное лакокрасочное покрытие, которое лучше защищено от реагентов и морозов. Так что эти машины, по сути, изначально были адаптированы для долгой службы в местных условиях.

