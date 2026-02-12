В России собрались изменить расчет утильсбора
В России задумались ужесточить утильсбор, что приведет к еще большему подорожанию автомобилей. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг, корректировка Правительство РФ. На ситуацию обратил внимание портал auto.ru.
Так, предусматривается пересмотр правил начисления утильсбора, касающихся ввоза машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это коснется иномарок из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.
По действующим нормам, иномарки из стран ЕАЭС освобождаются от утильсбора, если они оформлены физическим лицом по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного пользования. Если физлицо ввозит автомобиль в РФ как товар, заполняя таможенную декларацию вместо ТПО, то утильсбор будет начисляться в полном объеме.
Новый законопроект предлагает уровнять иномарки для продажи и личного пользования, что, в свою очередь, увеличит их в цене.
Ранее коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский заявил, что до конца 2026 года российский авторынок может покинуть ряд автомобильных брендов.