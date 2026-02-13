Уплату утильсбора для крупных автопроизводителей перенесли

Правительство решило перенести срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов на декабрь 2026 года. Об этом Минпромторг сообщил на своем сайте.

"Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года", - говорится в публикации.

Как подчеркнули в министерстве, этот механизм поддержки в первую очередь обеспечит стабильность финансовой деятельности предприятий отрасли. Также в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий он поможет высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплат сотрудникам.