В столице заработал зимний велопатруль

13 февраля отмечается Международный день «На работу на велосипеде». На днях в столице впервые заработал зимний велопатруль Центра организации дорожного движения. Для его сотрудников велосипед— не просто средство передвижения, а рабочий транспорт. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Велопатруль ЦОДД теперь работает круглый год. 17 инспекторов на электровелосипедах начали патрулировать улицы в пределах Третьего транспортного кольца.

— В рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года мы продолжаем развивать дорожную инфраструктуру столицы и следить за ее состоянием. Сотрудники патруля ЦОДД на электровелосипедах более мобильны, что позволяет им оперативно контролировать условия передвижения в городе, в том числе пешеходов. Мы завершили тестирование зимней экипировки и техники велопатрульных, и теперь эта полезная служба работает круглый год, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы в зимнее время года велопатрульным было комфортно, их обеспечили специальной экипировкой и техникой. Сотрудник службы Андрей Антонов рассказал «Вечерней Москве», что ему выдали утепленную форму до –15°C.

— В комплект входят теплые штаны и легкая, но при этом теплая куртка. Шлем с флисовым подкладом, очки, которые защищают от ветра и снега,— поделился он. — Форма имеет светоотражающие элементы. Конечно же, велопатрульным выдали современные электровелосипеды с полным приводом для преодоления сложных участков дороги и повышенной проходимостью. У них более широкая резина, обеспечивающая улучшенное торможение.

— Запас емкости аккумулятора увеличен до 50 километров. Ночью он заряжается на базе, а утром я выезжаю и работаю на нем весь день, — отметил Андрей.

Андрей Антонов работает в ЦОДД Москвы более 10 лет. Начинал с должности водителя мобильного комплекса фотовидеофиксации — службы, сотрудники которой ездят по маршруту на электромашинах, а специальная сигнальная балка на крыше в это время фиксирует потенциальные нарушения ПДД, например превышение скоростного режима, езду по обочине. Почти два года назад Андрей перешел на должность велопатрульного.

— Мне захотелось попробовать что-то новое, поменять немного направление деятельности. Наша организация дает такую возможность, и я выбрал службу велопатрульных,— поделился он.

Кататься на велосипеде Андрей научился еще в детстве, но после школьных времен долгие годы не садился на двухколесного друга.

— Оказывается, если один раз научиться, то этот навык сохраняется на всю жизнь. Когда я сел на велосипед два года назад, то сразу все вспомнил и поехал,— рассказал он.

В задачи велопатрульного входит оказание помощи автомобилистам и пешеходам на дорогах. Для этого он использует аптечку для оказания доврачебной помощи, инструменты для ремонта, пусковые устройства для авто, бланки Европротокола и многое другое.

— В аптечке у меня стандартный набор: бинты, жгуты. При необходимости могу остановить кровотечение. К счастью, еще ни разу не приходилось этого делать, — поделился он.

А вот оказывать помощь велосипедистам приходится довольно часто. Но и к этому велопатрульный подготовлен. У Андрея есть насос, чтобы подкачать шину, и специальные резиновые ватки, которые используются как заплатки.

— У меня также есть инструмент для разбортировки колеса, — добавил он.

Помимо этого часто к велопатрульному обращаются пешеходы. Спрашивают дорогу до того или иного адреса.

Еще одна важная миссия — контроль состояния дорожной инфраструктуры: светофоров, знаков, велопарковок. Если есть повреждение или неисправность, то велопатрульный составляет заявку и передает ее в другие отделы ЦОДД, например в службу эксплуатации.

— Также в мои обязанности входит регулировка движения на сложных перекрестках при необходимости. Например, в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия или других ситуаций, потому что крайне важно как можно скорее освободить дорогу, — пояснил Андрей Антонов.

Патрульный ЦОДД поделился, что, после того как начал работать на электровелосипеде, приобрел себе свой собственный и теперь периодически добирается на нем до работы. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнили, что велопатрульных нельзя вызвать, каждый из них дежурит на своем маршруте.

КСТАТИ

Центр организации дорожного движения заботится о своих сотрудниках, поэтому для велопатрульных зимой предусмотрен временный перевод экипажей на авто Дорожного патруля при экстремально низких температурах. Это позволит эффективно мониторить ситуацию в столице, при этом не подвергая здоровье сотрудников риску.