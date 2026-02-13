В РФ очень дорого продают уникальную "Волгу" -- с мотора сняли 700 л.с.

Как выяснила "Российская газета", в России выставили на продажу кастомный седан "Волга КГБ", созданный на базе ГАЗ-24 образца 1969 года.

Автомобиль представляет собой глубоко модернизированный рестомод от команд DSC OFF и GoshaTurboTech.

Заявлено, что кузов "Волги" полностью переработан и усилен.

Под капотом установлен двигатель Toyota 2JZ-GTE с кованой шатунно-поршневой группой, доработанной головкой блока и турбиной Garrett. Предусмотрено шесть режимов мощности - от 450 до 700 л.с., которые выбираются через управляющий модуль.

Седан оснащен механической коробкой передач Toyota R154 и редуктором с блокировкой. Заявленная максимальная скорость превышает 250 км/ч.

Ходовая часть построена также на агрегатах Toyota Mark II с регулируемой подвеской. Тормозная система - кастомная, изготовлена компанией HP-Brakes специально для проекта и включает отдельный контур под гидравлический ручник.

В салоне установлены спортивные кресла-ковши, омологированный каркас безопасности, система пожаротушения и, как положено любому спорткару, есть карбоновые вставки.

Цена рестомода - 9 000 000 рублей.