Россияне переплачивают 1,1 млн рублей за каждый седан Chery Arrizo 8

В России седан Chery Arrizo 8 на 1,14 млн рублей дороже, чем в Казахстане. Базовая комплектация популярного российского седана Chery Arrizo 8 в Казахстане составляет 11 млн тенге, что в пересчете по актуальному курсу равняется 1,73 млн рублей. В то же время за эту же модель в России в начальной комплектации просят 2,87 млн рублей. Таким образом, за одну и ту же новую машину россиянин переплачивает в сравнении с казахстанцем примерно 1,14 млн рублей, выяснил журнал Motor в ходе мониторинга прайс-листов автокомпаний.

При этом в российской спецификации Chery Arrizo 8 оснащен по некоторым параметрам даже беднее. Так, казахстанской версии уже в базе положены 18-дюймовые алюминиевые литые диски, в то время как для российского клиента Chery предлагает колеса на 17 дюймов. Атмосферная подсветка салона в казахстанской версии седана входит в стандартное оснащение, в России же она доступна только в самой дорогой модификации.

Также в базовой версии седана Arrizo 8 в России отсутствуют системы кругового обзора, передние датчики парковки, системы мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы и ассистент удержания в полосе, большой сенсорный экран мультимедиа на 12,3 дюйма, а также многое другое, что есть в Казахстане со старта. Не положена российскому покупателю самого доступного седана даже такая простая опция, как система складывания зеркал, в то время как казахстанец получает ее «в базе».

