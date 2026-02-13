6×6, клиренс 400 мм: новый российский грузовик пошел в серию
Серийный выпуск грузовиков БАЗ начался на заводе «Романов» в Шушарах.
На заводе «Романов» в Шушарах под Санкт-Петербургом дан старт серийному выпуску грузовиков БАЗ.
Линейка широкая: шасси, седельные тягачи, самосвалы и бортовые платформы. Все они с колесной формулой 6×6, полностью независимой подвеской и 400‑миллиметровым клиренсом.
Несколько вездеходов ранее были переданы различным компаниям для опытно-промышленной эксплуатации и к началу массового производства поработали в тяжелых условиях месяцами.
Готовятся и новые версии грузовиков для различных заказчиков. Например, на декабрьской выставке «Российский лес» показали лесовоз с надстройкой V‑Forest. Лесному бизнесу адресован и топливозаправщик на том же шасси 6×6, который обеспечит технику топливом непосредственно на делянке.
План на текущий год – 600 машин. Даже с учетом специфичности автомобиля, это меньше потенциального спроса.
Площадка позволяет выпускать до 2000 грузовиков ежегодно.
На заводе работает более 800 человек. В дилерской сети БАЗа – уже более 60 точек.
Гарантия на полноприводники – 2 года или 150 тысяч км.