Volvo отзывает 2 758 седанов S60L на американском рынке

Volvo отзывает часть седанов S60L из-за проблем с замками дверей

Volvo объявила о кампании по отзыву 2 758 седанов S60L, предназначенных для американского рынка и произведенных в 2017 году на заводе в Китае. Эти авто привлекают покупателей, ценящих простор и комфорт в салоне.

В центре масштабной сервисной кампании находятся дверные замки, поставленные компанией Kiekert. Под воздействием высоких температур механизм замка может выходить из строя, что приводит к ненадежной фиксации двери и создает риски для пассажиров. Эта проблема особенно актуальна в регионах с жарким климатом.

Volvo сообщила, что пока не было зафиксировано серьезных инцидентов, связанных с этим дефектом, но компания решила не ждать первых происшествий и инициировала отзыв. Владельцам S60L предлагается обратиться к официальным дилерам для замены замков на обновленные детали, устойчивые к экстремальным условиям.

Случаи массового отзыва машин из-за дефектов в системах безопасности становятся все более частыми.

