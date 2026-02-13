В Белоруссии можно купить нового «китайца» за миллион рублей

Dongfeng грозит выпустить на рынок Белоруссии модель за миллион рублей. Модель Dongfeng BOX оснащается 95-сильным электромотором, что вращает передние колёса. Как выяснил журнал Motor, если прежде базовая версия аккумуляторного хэтчбека стоила минимум 43 800 белорусских рублей (1,2 млн российских), то теперь появился более доступный вариант за 36 700 (990 тыс.).

© Motor.ru

Цену удалось снизить благодаря установке тягового аккумулятора меньшей ёмкости: с ней электрокар способен преодолеть 330 км пути вместо 430 км (по циклу CLTC).

Впрочем, благодаря скидкам, которые введены дистрибьютором, более «дальнобойный» вариант сейчас реально приобрести за 39 900 белорусских рублей (1,1 млн российских).

По размерам Dongfeng BOX является представителем B-класса: длина — 4030 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, а колёсная база — 2660 мм.

Даже базовая версия отличается богатым оснащением, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения, большой центральный тачскрин и многое другое.

