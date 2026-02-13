Каждое шестнадцатое легковое авто с пробегом приехало в РФ из-за границы

© АвтоКод

Часть машин на российском вторичном рынке приехала из-за границы. В январе сервис «Автокод» проверил более 10 тысяч легковых автомобилей с пробегом, и у 6% из них зафиксирован факт ввоза – это примерно каждая шестнадцатая машина.

Больше всего проверок пришлось на автомобили из Беларуси – 2,92% от общего числа. Далее идут машины из Киргизии (1,86%), Казахстана (0,76%) и Армении (0,44%).

Беларусь остается одним из самых популярных направлений. Россиян привлекают разнообразие марок и моделей и более доступные цены. Особенно интересны для покупки автомобили мощностью до 160 л.с., для которых действует льготный утильсбор.

«Автокод» проверяет машины с пробегом по официальным государственным и коммерческим базам. Для автомобилей из Беларуси работает отдельный сервис – «Автокод Беларусь». Он показывает историю машины на территории обеих стран: количество владельцев, пробег, участие в ДТП и повреждения, ограничения на регистрацию ГИБДД, штрафы и др.

Ранее мы разбирали, насколько вырос размер утильсбора в Беларуси и как это повлияло на российских покупателей. Также рассказывали, как купить автомобиль в Казахстане и привезти в Россию в 2026 году.