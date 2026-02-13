Выяснилось, что аварии на небольшой скорости крайне опасны

Стало известно, что ДТП на небольшой скорости крайне опасны. С 2026 года при оценке безопасности автомобилей начнут проверять риск травм при краш-тестах на скорости 35 км/ч. Дело в том, что исследования показали, что на этой скорости можно получить более серьёзные повреждения, чем при 50 км/ч. Об этом сообщает портал 110km.ru.

Проблема выявилась во время краш-теста модели MG3, который проводился немецкой организацией ADAC. Автомобиль разогнали до 35 км/ч и отправили в деформируемое препятствие — такой удар имитирует столкновение с отбойником или другой машиной. В итоге, манекены, изображающие водителя и пассажиров, получили более серьёзные травмы, чем при том же испытании, если оно проводится на скорости 50 км/ч.

Эксперты отмечают, что основная проблема заключается в конструкции ремней безопасности: ограничители и преднатяжители попросту не рассчитаны на срабатывание на такой скорости. В итоге человек буквально врезается в него и, не получая амортизации, грудная клетка испытывает критическое давление. Особенно это опасно для пожилых людей.

В результате европейские организации решили сделать этот тест обязательным, также планируется начать использовать манекены разного веса и роста. Производителям же придётся пересмотреть настройки своих систем безопасности.

Помимо этого, эксперты начнут проверять работоспособность дверных ручек после ударов. В первую очередь, речь идёт о компонентах с электроприводом.