Авторынок люксовой вторички в России показал максимальный результат

Продажи подержанных люксовых авто установили новый рекорд. В России в прошлом году, по данным агентства «Автостат», было продано 2700 таких автомобилей, что на 16% больше, чем годом ранее. И это рекордный показатель за всю историю данного рынка.

Кто и почему покупает премиальные автомобили с пробегом?

Говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров:

Покупают те, кто хочет владеть именно в России этими автомобилями. Бывшие в употреблении — потому что стали недоступны машины новые из-за санкций, из-за еще чего-то новое недоступно в принципе. Даже сейчас есть история, когда новую машину ввозят как вторичную, потому что ее перепродают между собой дилеры и привозят сюда якобы как бывшую в употреблении, хотя пробег у нее минимальный. Она фактически новая, просто чтобы обойти санкции так делают. Люкс у нас никуда не делся. Состоятельные граждане остались, судя по оценкам, кто-то беднеет, а кто-то хорошо зарабатывает, и не все готовы ездить на китайских дорогих автомобилях. Все хотят настоящего тяжелого люкса. Поэтому эти граждане машины покупали. Почему рекордный 2025 год тоже понятно. У нас планомерно повышается утильсбор. Он напрямую касается именно дорогих машин, и кто не успел привезти машину до 1 декабря 2025 года, сейчас их привезет по цене в плюс 2-3 млн рублей. Поэтому все очень торопились, повышение было запланировано заранее, и притащили себе эти автомобили. Ну и продажи внутри России тоже живы просто потому, что ты понимаешь, что привезти из-за границы такую машину нельзя, а взять здесь на вторичке можно. То есть вообще уснул практически сегмент нового люкса, потому что официальные представительства ушли, и начинаются перепродажи автомобилей здесь. Наверное, это двигает рынок.

Сколько еще придется вложить в такой автомобиль и можно ли его потом продать? Или это неликвидно?

Конечно, люкс дешевеет быстрее, чем остальные марки, массовые. С другой стороны, бывают автомобили, которые, действительно, выпущены ограниченной серии, даже могут подорожать со временем. Тут все зависит от конкретного экземпляра — от его состояния, сохранности, насколько он редкий. Потому что коллекционные автомобили ограниченной серии — у нас такие раньше тоже пользовались популярностью — только дорожают. Обслуживание, да, дорогое. И если мы говорим о марках, скажем, Bentley, поскольку это родственный бренд Volkswagen, здесь, наверное, чуть дешевле обслуживать простые неспортивные Bentley по сравнению с какими-нибудь Ferrari, Lamborghini. Если Lamborghini Urus — это одна история, а если какие-то спортивные Lamborghini, здесь совершенно другая история: другие платформы, более дорогие запчасти. Поэтому все зависит от конкретного автомобиля. Понятно, что это, скорее всего, машина не на каждый день, это статусные автомобили — их берегут и каждый день, наверное, не эксплуатируют. Но если у вас действительно дорогая редкая машина и вы за ней следите, падение будет не такое большое. Поэтому, если вы купили тяжелый люкс, тот же Rolls-Royce — то со временем он все равно останется Rolls-Royce и будет котироваться. Но все зависит от конкретной марки и модели.

Чаще всего в прошлом году россияне покупали подержанные автомобили Bentley — почти 37% от общих продаж. Примерно пятая часть «люксовой вторички» пришлась на Rolls-Royce, это второе место. На третьем месте — автомобили Maserati.