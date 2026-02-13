Большой лифтбек smart #6 готовится выйти на рынок

Бренд smart скоро запустит в продажу самую крупную модель в своей истории – гибридный лифтбек. По предварительным данным, пятидверку предложат с двумя вариантами батареи на выбор.

Лифтбек smart #6 раскрылся еще в декабре прошлого года – тогда сертификационные снимки и основные характеристики модели появились в базе Минпрома КНР. А теперь сама компания принялась активно пиарить свою новинку, публикуя в китайских соцсетях фото и видео с зимних испытаний. Запечатленный на этих кадрах автомобиль обклеен маскировочной пленкой, зато чуть подробнее можно рассмотреть головную оптику, вдобавок впервые засвечен интерьер. Также напомним, что с 2019-го бренд smart находится под контролем совместного предприятия Mercedes-Benz Group (тогда немецкий автогигант назывался еще Daimler) и китайского холдинга Geely Auto. И именно китайцы занимаются развитием марки, а за немцами оставили дизайн.

Пятидверка smart #6 получила вытянутые фары со светодиодными горизонтальными секциями ходовых огней. Оптику объединяет вогнутая плашка: как и предполагалось, эта панель способна устраивать световое шоу – в нее интегрировано множество диодных же «штрихов». Радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера, а по краям бампера есть дополнительные скошенные LED-полоски.

Лифтбек также получил монофонарь и подъемный спойлер. Кроме того, для smart #6 предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Пятидверку предложат с 19- или 20-дюймовыми дисками.

Интерьер оформлен в актуальном стиле smart. Перед водителем – узкий приборный экран. Разумеется, smart #6 достался крупный тачскрин мультимедийной системы, хотя пока непонятно – предусмотрен ли свой дисплей для переднего пассажира. Ну и еще у лифтбека круглые боковые дефлекторы обдува.

Согласно прошлогоднему сертификату, длина smart #6 равна 4906 мм, ширина – 1922 мм, высота – 1508 мм, колесная база – 2926 мм. Таким образом, пятидверка оказалась крупнее не только кроссовера smart #5 (длина – 4705 мм, расстояние между осями – 2900 мм), но и китайского «растянутого» седана Mercedes-Benz CLA (4763 и 2830 мм соответственно).

Лифтбек smart #6 предложат в виде подзаряжаемого гибрида EHD. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 163 л.с. А вот информации об электродвигателе (двигателях) все еще нет. При этом китайские СМИ пишут, что новинке положена батарея емкостью 20 или 41,46 кВт*ч. Сама компания ранее заявила о том, что только на электротяге гибрид сможет проехать 285 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность составит 1810 км.

Полноценную премьеру smart #6, вероятно, проведут весной. Между тем марка также готовится вернуться в сегмент ситикаров – в этом году представят smart #2, то есть прямого наследника модели fortwo.