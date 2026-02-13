Mazda обновила Scrum Truck по лекалам близнецов от Nissan и Suzuki

Посвежевший лёгкий коммерческий автомобиль уже появился у дилеров в Японии, стартовая цена – 1 227 600 иен (эквивалентно примерно 617,5 тыс. рублей по текущему курсу).

© Колеса.ру

Грузовичок, сейчас продаваемый под названием Mazda Scrum Truck, изначально, летом 1989 года, дебютировал под именем Autozam Scrum. Актуальная версия этой коммерческой модели появилась в 2013-м, её ближайшими родственниками являются Nissan Clipper и Suzuki Carry, которые недавно пережили обновление. Теперь по тем же узнаваемым шаблонам освежили и Mazda Scrum Truck.

Изменения во внешности отразились на передней части лёгкого коммерческого автомобиля. Теперь головная оптика у Mazda Scrum Truck имеет более узкую и приближенную к прямоугольной форму. Горизонтально вытянутые фары соединены друг с другом планкой, которая окрашена в цвет кузова, по центру у неё расположен логотип японской марки. В свою очередь скромная радиаторная решётка и довольно крупный воздухозаборник выполнены в чёрном цвете.

Scrum Truck по-прежнему доступен только в варианте с одноместной кабиной и стандартной крышей. В списке обновок внешности грузовичка с бортовой платформой числится дополнительный цвет кузова – серый Moss Gray Metallic, который ранее был доступен только Mazda Scrum Van Buster.

Mazda

Посвежевшей модели достался слегка пересмотренный салон с пластиковой передней панелью с физическими кнопками, экранчиком в щитке приборов и парой квадратных подстаканников по бокам. Для исполнения Scrum Truck KX предусмотрены хромированные дефлекторы вентиляции и опционально доступный небольшой мультимедийный дисплей.

Mazda

В список стандартного оборудования Mazda Scrum Truck теперь входят: система торможения с функциями предотвращения столкновений, обнаружения пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и других транспортных средств, а также передние и задние датчики парковки, усовершенствованные функции предотвращения выезда с полосы движения и распознавания дорожных знаков.

Mazda

«Начинка» у маленького грузовичка такая же, как у актуальных близнецов: речь идёт о 50-сильном трёхцилиндровом двигателе объёмом 658 куб.см., его максимальный крутящий момент равен 59 Нм. В пару предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач или четырёхступенчатый автомат. Привод у модели может быть либо задним, либо полным. Грузоподъёмность Mazda Scrum Truck составляет 350 кг.

Цены посвежевшей коммерческой модели Mazda на домашнем рынке, в Японии, уже известны. За стартовую версию Mazda Scrum Truck просят 1 227 600 иен (эквивалентно примерно 617,5 тыс. рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта этого грузовичка обойдётся в 1 634 600 иен (около 823 тыс. рублей).