Китай грозит запретить "полурули" в автомобилях с 2027 года

Власти Китая объявили о запрете использования рулей нестандартной формы, так называемых "полурулей" или штурвалов, в легковых автомобилях. Новые требования к безопасности вступят в силу 1 января 2027 года.

© Российская Газета

Решение связано с обновлением национального стандарта, регулирующего защиту водителя от травм рулевым механизмом. Действующая редакция документа не пересматривалась более десяти лет и не учитывает современные особенности электромобилей и нестандартных конструкций рулей.

Главное нововведение - обязательные ударные испытания. Стандарт требует измерений в десяти точках обода, включая верхнюю часть конструкции. "Полурули" физически не позволяют провести эти тесты, что автоматически делает их несоответствующими новым требованиям.

Кроме того, обновленные правила запрещают твердые элементы, направленные в сторону водителя при раскрытии подушки безопасности, из-за возможного непредсказуемого разрушения деталей "полуруля".

Также традиционное круглое рулевое колесо обеспечивает большую площадь демпфирования при фронтальном ударе, тогда как "полуруль" увеличивает риск травм за счет меньшей защиты.

Все новые модели, выпускаемые после 1 января 2027 года, должны будут соответствовать обновленному стандарту. Для уже сертифицированных автомобилей предусмотрен переходный период около 13 месяцев.

Ранее китайские регуляторы пересмотрели требования к дверным ручкам, запретив скрытые конструкции.