Продажи люксовых авто обновили рекорд

Продажи люксовых машин с пробегом в 2025 году обновили рекорд. По данным аналитического агентства «Автостат», покупки люксовых автомобилей увеличились на 16% по сравнению с прошлым годом. Самой популярной маркой стала Bentley, передает телеканал «Известия».

© Motor.ru

Всего за год было реализовано 985 автомобилей Bentley, что составило 37% рынка. На Rolls-Royce пришлось около 20% сегмента — 508 машин. В тройке лидеров – Maserati с результатом 455 проданных автомобилей. Спрос на премиальные машины с пробегом в России растёт девятый год подряд — непрерывно с 2017 года.

До этого сообщалось, что в Москве продают Alpina B7 с пробегом 5 тыс. километров за 14 лет. Всего было выпущено 1999 таких автомобилей. Седан оценили в 30 млн рублей — почти вдвое дороже новой BMW 7 Series.

Седан выполнен в классическом стиле Alpina: фирменный синий цвет, сдержанный обвес, оригинальные наклейки и многоспицевые колёсные диски. В салоне — чёрная кожа и алькантара, присутствие тюнеров выдают эмблемы и аккуратно изменённый декор.

Ранее в продаже появилось несколько редких Lada «Тарзан».