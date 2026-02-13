Как в России будут контролировать аварийных комиссаров

Зачастую под видом аварийных комиссаров на место ДТП приезжают люди, которые склоняют водителей подписывать невыгодный договор, заявил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Деятельность аварийных комиссаров, помогающих в оформлении ДТП, может быть урегулирована отдельным законом. Профильный комитет Госдумы и правовое управление Совета Федерации дали свои рекомендации по доработке соответствующего законопроекта. Создание на уровне закона отдельного института аварийных комиссаров может привести к росту тарифов на полисы, предупреждают страховщики, пишут «Известия». Радько рассказал, зачем нужен дополнительный контроль.

«Сегодня никто не отслеживает, как часто водители используют услугу аварийных комиссаров. У людей с КАСКО больше причин пользоваться этим, потому что услуга включена в полис. Отдельно очень мало кто покупает такую услугу. Эти услуги давно уже стали привычными для рынка, поэтому есть необходимость урегулировать. Зачастую под видом аварийных комиссаров приезжают люди, которые склоняют людей к оформлению ДТП без сотрудников полиции, подписывают договор цессии. В итоге потерпевший ничего не получает, потом судятся с виновником ДТП или со страховой, а комиссар все деньги кладет себе в карман. Это налаженный бизнес. Иногда в салонах при покупке машины навязывают услугу помощи на дороге, там стоимость доходит до 100-200 тысяч рублей в год, это очень завышенная цена. Комиссар помогает людям разобраться во всех нюансах оформления ДТП, урегулирование этой деятельности может немного повысить стоимость эксплуатации машины, но зато это будет точно проверенная история», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что страховые компании могут обязать предъявлять регрессивные требования по ОСАГО к виновникам ДТП. Речь идет о случаях с отягчающими обстоятельствами — когда водитель был пьян, не имел прав, покинул место аварии и т.п. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, передает «Радиоточка НСН».