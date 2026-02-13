Mercedes-Benz отзывает 12 тысяч EQB

Электрические кроссоверы Mercedes-Benz EQB с 2022 по 2024 год оказались в центре масштабной сервисной кампании, затронувшей почти 12 тысяч автомобилей в США. Причиной отзыва стал риск внутреннего короткого замыкания в высоковольтной батарее, способного привести к возгоранию как в движении, так и на стоянке. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mercedes-Benz EQB

Под действие отзыва попали версии EQB 250+, EQB 300 4MATIC и EQB 350 4MATIC. В определённых условиях эксплуатации, особенно при высоком уровне заряда, отдельные элементы аккумулятора могут демонстрировать сниженную устойчивость к нагрузкам, что создаёт угрозу теплового инцидента. Ранее производитель пытался решить проблему программным обновлением, ограничивающим режимы работы батареи, но после новых случаев возгорания за пределами США эффективность такого подхода была признана недостаточной.

В результате текущая кампания фактически заменяет две предыдущие, и теперь планируется полная замена высоковольтных батарей на модифицированные версии. До проведения ремонта владельцам рекомендуется парковать автомобили на открытом воздухе вдали от строений и ограничивать уровень заряда до 80%. Поставщиком элементов батареи выступала компания Farasis Energy, а изменение производственного процесса после 31 июля 2024 года позволило устранить риск для более поздних выпусков.

Дилеры будут уведомлены в середине февраля 2026 года, а письма владельцам разошлют до конца того же месяца. Ремонтные работы начнутся после поступления обновлённых батарей. В США ранее было зафиксировано два случая возгорания, относящихся к первоначальному отзыву. Этот инцидент стал одним из самых серьёзных для линейки Mercedes EQ, показав, что программные ограничения не всегда могут полностью компенсировать производственные отклонения в элементах тяговой батареи.