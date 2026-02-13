Электрический внедорожник Xiaomi возглавил продажи в Китае в январе
Xiaomi подвинула с пьедестала американскую Tesla на рынке КНР. За полгода китайской компании удалось продвинуть свою новинку, внедорожник Xiaomi YU7, и сделать ее самым продаваемым электрокаром в Китае по итогам января. За месяц компания реализовала почти 38 тысяч автомобилей. При этом Tesla Model Y, которая все это время возглавляла список, опустилась аж на 20 строчку, отмечает CNBC.
Электровнедорожник в Китае дешевле своего конкурента примерно на 110 тысяч рублей, при этом, как утверждают в Xiaomi, по ряду показателей превосходит Tesla, в частности, по запасу хода. Несмотря на успехи, по объему общих продаж в Китае компания Илона Маска опережает Xiaomi. Но если Tesla продолжит в том же духе, это ненадолго, говорит генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
Дмитрий Чумаков гендиректор Vector Market Research
«Изначально Tesla в Китае занимала очень серьезные позиции. Она была очень популярна и у покупателей младшего возрастного сегмента, притягивала большое внимание покупателей, но сейчас происходит переходный период, в результате которого изменяется отношение к китайским электромобилям. Три-четыре года назад существенное преимущество на китайском рынке с точки зрения имиджа бренда, престижа статуса и прочее было у Tesla. Сейчас компания постепенно теряет это преимущество, потому что ее продукция не развивается, не совершенствуется с такой же скоростью, как это делают китайские производители автомобилей. Сейчас перспективы у Tesla на китайском рынке находятся на таком перепутье, что если компания не сделает что-то значимое, если не будет серьезного прорыва, то компания с такой же скоростью, как она быстро появилась на китайском рынке и увеличила свои продажи, может потерять свои сильные позиции на этом крупнейшем в мире автомобильном рынке. Позиции Tesla варьируются от рынка к рынку. В разных странах ситуация выглядит по-разному. На американском рынке у Tesla позиции достаточно неплохие. В частности, это связано с тем, что для многих китайских автопроизводителей не так просто вести сейчас бизнес в Америке. Tesla с ее автомобильным направлением находится в существенной зоне риска. Для того, чтобы не перейти к ситуации постепенного падения объема продаж по всему миру, компании необходимо делать какой-то очередной скачок».
На рынке электрокаров в Поднебесной в 2025 году по продажам лидировала китайская компания BYD, которая реализовала более 3 млн автомобилей. Второй в рейтинге стала Geely. Tesla попала в топ-5, в то время как Xiaomi заняла лишь десятую строчку.