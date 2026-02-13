В России подтвердили появление штрафов за покупку машин у иностранцев

Эксперт Забелин подтвердил, что налоговая начала отправлять водителям «письма счастья». После повышения ставок утилизационного сбора россияне начали сталкиваться с новой проблемой: Федеральная налоговая служба (ФНС) начала активно проверять сделки по покупке автомобилей у иностранцев. В ряде случаев водители столкнулись с необходимостью оплаты крупных штрафов «за нарушения валютного законодательства». В беседе с Quto.ru основатель компании E.N.Cars Евгений Забелин подтвердил наличие проблемы, но уточнил, что на данный момент таких случаев очень мало.

В зоне риска оказались россияне, которые купили машины у иностранных граждан за наличные или крипту. Налоговая добралась до таких договоров и требует от автомобилистов пояснить, как именно была совершена оплата. Если данные подтвердились, то водителям может грозить штраф за «нарушение валютного контроля» в размере от 20% до 40% от суммы сделки.

На сегодняшний день уже известно о жительнице Екатеринбурга, которая купила у китайца Lada Largus и теперь оказалась должна налоговой 600 тыс. рублей. Ещё один случай был зафиксирован в Кемерово, где мужчине грозит штраф от 2 до 8 млн рублей за приобретение автомобиля у иностранца в 2024 году.

«Кейсы есть, но их пока всего 3 шт. на всю страну за два года. Дело в том, что расчёт наличными с нерезидентами запрещён, платежи нужно проводить только через банк», — пояснил Забелин.

К слову, перевод на зарубежную карту также под запретом в России.

Тем временем в ГД заявили, что настало время не повышать, а отменять транспортный налог. По мнению депутата Сергея Миронова, вместо индексации ставок сбора на автомобили и мотоциклы нужно вовсе отказаться от этого налога и заменить его сбором на роскошь, в том числе на дорогие машины. Слова политика приводит Gazeta.ru.