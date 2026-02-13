$77.1991.56

Пошел ко дну: Nissan подготовился к массовым увольнениям

Motor.ru

Nissan закрыл семь заводов на фоне многомиллиардных убытков. Японский автоконцерн опережающими темпами ведет сокращение 20 тыс. лишних сотрудников. Убытки Nissan на фоне реструктуризации бизнеса по итогам года составят $ 4,2 млрд, прогнозирует сама компания.

«Компания Nissan остановила все семь запланированных к закрытию сборочных заводов по всему миру и опережает график сокращения около 20 000 рабочих мест, заявил генеральный директор Айвен Эспиноса, объявляя о том, что восстановившийся японский автопроизводитель сократил прогнозируемый операционный убыток», — отмечается в публикации Automotive News.

В рамках этой стратегии в январе 2026 года Nissan закрыл сделку по продаже своего завода в ЮАР китайской Chery. До этого японцы вышли из совместного предприятия с Renault в индийском Ченнаи (французы выкупили долю Nissan) закрыли завод в Аргентине, а также остановили два мексиканских предприятия, включая старейший зарубежный завод марки. Еще две производственные площадки закрылись в Японии.

Гендиректор Nissan Эспиноса подтвердил, что программа выполнена полностью. Кроме того, японская компания с опережением намеченного графика ведет увольнения: большая часть из намеченных 20 тыс. человек уже сокращена.

Финансовые результаты Nissan далеки от идеала: выручка в III квартале упала на 5%, глобальные продажи просели на 3% (до 778 тыс. машин), а в Японии упали на 20%. По итогам года компания прогнозирует убыток в 650 млрд иен ($ 4,2 млрд). По итогам финансового года, который по японским стандартам учета заканчивается в марте, Nissan сократит выпуск машин до 2,9 млн против 3,1 млн годом ранее.

