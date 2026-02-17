В РФ продают Chevrolet TrailBlazer с ДВС от ГАЗели

В Крыму в продаже появился необычный экземпляр - Chevrolet TrailBlazer 2002 года. Этот автомобиль выделяется на фоне своих собратьев благодаря специфическому решению: вместо традиционной и крайне надежной рядной "шестерки" объемом 4,3 литра под капотом установлен силовой агрегат от "Волги" - ЗМЗ 405 объемом 2,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Не совсем ясно, чем руководствовался владелец, принимая такое решение. Возможно, он решил сэкономить на ремонте родного двигателя.

Вместе с новым мотором установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач, что для TrailBlazer является редкостью.

Важно отметить, что двигатель вписан в документы, в отличие от установленного газобаллонного оборудования, что может вызвать проблемы при регистрации автомобиля.

Владелец честно признает, что компрессия в двигателе оставляет желать лучшего, но автомобиль заводится и способен передвигаться. Привод сейчас задний, но при желании можно восстановить полный, так как техническая возможность для этого сохранена.

Продавец просит за машину не так и много - 399 тысяч рублей. Однако, учитывая предстоящие затраты на обслуживание и ремонт, новому владельцу, возможно, придется потратить на этот автомобиль еще два раза по столько же.

