В Минпромторге РФ объяснили, зачем нужно менять правила утильсбора

Минпромторг РФ объяснил, зачем менять правила утильсбора на машины из стран ЕАЭС. В министерстве промышленности и торговли России пояснили, что изменения в порядке начисления утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся россиянами для личного пользования из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) необходимы для «выравнивания условий оплаты» на все транспортные средства, которые ввозятся в Россию. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

© Quto.ru

«В части изменений, направленных на выравнивание условий оплаты утильсбора на транспортные средства, ввозимые с территории государств-членов ЕАЭС, отмечаем: предлагаемые корректировки не являются новым подходом и не направлены на "повышение" коэффициентов и увеличение суммы такого сбора. Указанные изменения — элемент последовательной работы по формированию прозрачных условий ввоза, предполагающих корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей без использования обходных схем», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что при оформлении иномарок, которые ввозятся на территорию нашей страны из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении «зафиксированы случаи существенного занижения стоимости» машин, а также использование различных схем для снижения таможенных платежей.

Уточняется, что изменения в законодательстве «направлены на исключение таких случаев». Ранее аналогичный подход уже был применён к юрлицам, которые использовали различные схемы для снижения итоговой стоимости автомобилей для россиян.

«При этом предлагаемое решение не повлияет на тех импортёров, которые заведомо заявляют в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля», — заключили в Минпромторге.

Стоит отметить, что эксперты ожидают роста цен на такие машины на сумму таможенных пошлин. В ряде случаев она может достигать сотен тысяч рублей, а сама схема, по сути, является единственным способом для россиян сэкономить на покупке транспортных средств.