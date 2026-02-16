Секреты бесплатных перехватывающих парковок раскрыты в Петербурге

«Подорожник» – ключ к бесплатной парковке в Петербурге

Петербургским автовладельцам раскрыли секрет бесплатного пользования перехватывающими парковками. Сотрудники «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга» уточнили условия, которые позволят оставить свой автомобиль безвозмездно.

Чтобы претендовать на бесплатную стоянку, водителям необходимо въехать на территорию комплекса не ранее 5:30 утра и в момент въезда приложить к считывателю свою карту «Подорожник» или Единую карту петербуржца (ЕКП). Весь день пользователю необходимо совершить как минимум две поездки на общественном транспорте, оплатив их тем же проездным. Перед полуночью, а именно до 23:59, нужно выехать со стоянки, снова используя ту же карту.

Для тех, кто имеет льготные проездные, например, пенсионные или студенческие, предусмотрен несколько иной порядок. При въезде им полагается взять парковочный талон со штрихкодом. При выезде этот талон сканируется в специальной автоматической кассе, а затем необходимо приложить льготный проездной документ.

Важно отметить, что система не зафиксирует поездки, если на ЕКП не активировано транспортное приложение. В таком случае оплата услуг будет проведена по банковскому тарифу, как пояснили представители ведомства.

Gazeta.SPb напоминает, что в случае несоблюдения данных правил, за парковку будет взиматься плата в размере 100 рублей за каждый час.