Jeep Wrangler получил новую спецверсию Willys 392 с мотором V8 Hemi

Стоимость такого внедорожника американской марки уже известна: на домашнем рынке за него просят не менее 69 995 долларов. Продажи начнутся в марте 2026 года.

© Колеса.ру

Принадлежащая автогиганту Stellantis марка Jeep появилась 85 лет назад. Американский производитель с целью отметить памятную дату запустил кампанию Twelve 4 Twelve, в рамках которой он намерен выпустить 12 спецверсий в течение 12 месяцев. Как Kolesa.ru сообщал ранее, роль первенца исполнил Wrangler Moab 392, представленный в ноябре 2025 года, в декабре появился Wrangler Whitecap, в январе 2026-го был представлен Wrangler 85th Anniversary Edition, а теперь наступила очередь нового Wrangler Willys 392.

Новая особенная версия получила кузов, окрашенный в жёлтый цвет Goldilocks, а также наклейки в виде слова Willys на капоте с дополнительным воздухозаборником и Heritage 4WD – на багажной двери. Ещё ей досталась светодиодная оптика и 35-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich KO2, в которые обуты 17-дюймовые колёсные диски с бедлоками. Кроме того, Willys 392 снабдили стальными задним и передним бамперами, причём на переднем есть возможность установить лебёдку.

В салоне Jeep Wrangler Willys 392 предусмотрены передние сиденья, отделанные кожей Nappa с подогревом и электрорегулировками, а также акустическая система Alpine с девятью динамиками, сабвуфером и усилителем. Ещё модели достался сенсорный экран информационно-развлекательной системы с GPS-навигацией, его диагональ составляет 12,3 дюйма.

Помимо этого, внедорожник снабдили комплектом для буксировки прицепа, иными осями, увеличивающими грузоподъёмность, раздаточной коробкой Selec-Trac, задним дифференциалом Tru-Lok с электронной блокировкой. Дорожный просвет у Jeep Wrangler Willys 392 составляет 282 мм.

Под капотом у новой версии классического внедорожника располагается 477-сильный двигатель V8 Hemi объёмом 6,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 637 Нм (эти моторы вернулись в гамму моделей брендов, принадлежащих Stellantis, в прошлом году). Такой полноприводный внедорожник может разогнаться с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) за 4,5 секунды.

Модель поступит в продажу в марте 2026-го. Стоимость Jeep Wrangler Willys 392 уже известна: на американском рынке за него просят не менее 69 995 долларов, что эквивалентно примерно 5,36 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, стартовая цена «обычного» пятидверного внедорожника Wrangler Willys в США на сегодняшний день составляет 44 500 долларов (около 3,41 млн рублей).

Напомним, в конце 2025 года марка Jeep полностью рассекретила внедорожник Recon. Он получил брутальную внешность, высокий клиренс, современный салон, но только электрическую «начинку». Новинка дебютировала в единственной полноприводной версии с двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составляет 659 л.с., а максимальный крутящий момент – 840 Нм. На разгон с места до «сотни» этой модели требуется 3,7 секунды, а запас хода на одной зарядке у неё равен 402 км (по циклу EPA).