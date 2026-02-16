Great Wall продолжает перезапуск в Европе: в Германии стартует кроссовер Haval Jolion Pro
Немцам пока предложен исключительно «традиционный» компактный паркетник Haval. На выбор доступны две комплектации.
Вот уже несколько лет как концерн Great Wall Motor пытается закрепиться на избалованном европейском рынке. Начинал он с дорогих марок Ora и Wey, в 2023-м в Старом Свете был введен единый бренд GWM. Но «премиум» у европейцев спросом не пользовался (и до сих пор не пользуется), так что в 2024-м компания даже была вынуждена закрыть свою штаб-квартиру в Мюнхене. Впрочем, продажи автомобилей GWM все же не прекращались, однако к GWM Ora и GWM Wey было решено добавить «народную» марку – GWM Haval.
В 2025-м автопроизводитель объявил о грядущем масштабном обновлении своей европейской модельной линейки – в ближайшие два года планируется девять премьер. И в прошлом же году китайцы приступили к перезапуску своего бизнеса на одном из важнейших «старосветских» рынков – в Германии. Тогда немцам представили гибридный кроссовер GWM Haval H6, в продажу он поступил в январе 2026-го. Ну а теперь на немецкий рынок выходит вторая модель «народного» бренда – компактный паркетник GWM Haval Jolion Pro.
Напомним, Pro-кроссовер – это вовсе не тот Jolion, который доступен в России, хотя оба и построены на платформе Lemon. Хорошо знакомое россиянам имя и приставку присвоили модели, которая в родном Китае была известна как Chitu (там паркетник уже сняли с продажи). При этом «другой» Jolion уже успел стать глобальным. Например, его можно купить в Австралии и Новой Зеландии, ЮАР, странах Южной Америки и Ближнего Востока.
Haval
В плане дизайна европейский GWM Haval Jolion Pro в целом повторил машины, предназначенные для остальных регионов. Если же сравнивать с российским паркетником, то у Pro-версии свои бамперы, радиаторная решетка и оптика. Длина GWM Haval Jolion Pro равна 4470 мм, ширина – 1898 мм, высота – 1625 мм. Размеры российского актуального «просто» Jolion: 4472/1874/1581 мм. Колесная база у кроссоверов одинаковая – 2700 мм.
Немцам доступен чисто бензиновый кроссовер, тогда как в других странах Jolion Pro еще бывает в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). Под капотом евроверсии установлен бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с. (270 Нм), который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.
В Германии у GWM Haval Jolion Pro сейчас две комплектации. В базовую Premium входят: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, панорамный люк, цифровая приборка (7 дюймов), мультимедийная система с планшетом диагональю 10,25 дюйма, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Версия Luxury – это 18-дюймовые диски, подогрев руля, вентиляция водительского сиденья, мультимедиа с тачскрином на 12,3 дюйма, беспроводная зарядка, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе, помощи при движении в пробках.
GWM Haval Jolion Pro оценили в 24 990 – 27 690 евро, что эквивалентно примерно 2,29 – 2,54 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, чисто бензиновый Citroen C3 Aircross в Германии стоит от 18 890 евро (1,7 млн рублей). Но то паркетник с механикой, тогда как робот положен гибридному кроссоверу Citroen, а это уже минимум 25 390 евро (2,33 млн рублей). «Традиционный» кроссовер Opel Mokka тоже бывает только с механической коробкой, его цена сегодня – от 26 890 евро (2,5 млн рублей).