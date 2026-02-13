BYD уверенно вышибла Ford из ТОП-6 мировых автолидеров

BYD сумел опередить Ford по итогам мировых продаж в 2025 году. Агентство Bloomberg составило рейтинг автопроизводителей по количеству проданных на мировом рынке. И если первая пятёрка была вполне предсказуема, то дальнгейшие позиции таблицы вызывают некоторое удивление.

© Motor.ru

Toyota — 11,32 млн авто

Volkswagen AG — 8,98 млн авто

Hyundai-Kia — 7,28 млн авто

General Motors — 6,18 млн авто

Stellantis — 5,48 млн

BYD, сумевшая реализовать 4,6 млн машин, уверенно оставила позади Ford, чей результат 4,4 млн автомобилей. И это весьма наглядное подтверждение величия современного китайского автопрома.

Другой «поднебесный» автогигант — холдинг Geely — уверенно продала 4,12 млн, что оказалось существенно больше, чем результаты японских производителей Honda (3,52 млн) и Nissan (3,2 млн).

Ранее стало известно, что китайские автомобили на рынке Европе стали продаваться лучше, чем корейские.