Люди с инвалидностью могут получить компенсацию стоимости ОСАГО

Россияне, имеющие инвалидность любой группы, а также родители, воспитывающие детей с инвалидностью, имеют право на компенсацию расходов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Им возмещается 50% от уплаченной страховой премии. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

Важно отметить, что для получения выплаты не требуется наличие водительских прав и личное управление автомобилем. Компенсация положена даже в том случае, если человек с инвалидностью пользуется машиной исключительно в качестве пассажира. Главное, чтобы он был вписан в полис.

Для получения возмещения необходимо соблюдение нескольких условий. В страховом полисе должен быть указан сам гражданин с инвалидностью либо его законный представитель. При этом допускается, чтобы в документе значилось не более двух водителей. Также потребность в использовании транспортного средства должна быть зафиксирована в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Полис должен оставаться действующим на момент обращения за компенсацией.

Размер выплаты составляет ровно половину стоимости оформленного полиса ОСАГО. Компенсация предоставляется раз в календарный год и распространяется только на один автомобиль. Денежные средства перечисляются на тот же банковский счет, на который гражданин получает пенсию или иные социальные выплаты.

В ряде случаев компенсация назначается автоматически, без необходимости личного обращения. Это происходит, если при оформлении ОСАГО был указан СНИЛС человека с инвалидностью, а в Социальном фонде России уже имеются актуальные данные о его счете, группе инвалидности, рекомендациях ИПРА и сведения о законном представителе.