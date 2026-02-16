Mitsubishi убрала Pajero Sport с сайта в Бразилии

Mitsubishi временно прекратила продажи модели Pajero Sport в Бразилии, удалив её с официального сайта, в то время как пикап L200 полностью заменён новым Triton. Это решение связано с введением новых экологических стандартов Proconve L8, действующих с января прошлого года, к которым двигатель внедорожника не адаптирован. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Pajero Sport

Pajero Sport импортировался из Таиланда и оснащался 2,4-литровым турбодизельным двигателем, аналогичным агрегату L200. Этот мотор развивал мощность 190 лошадиных сил и крутящий момент 430 Ньютон-метров, работая в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник также имел систему полного привода 4x4, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.

Текущая генерация модели дебютировала в 2018 году, а в 2024-м получила обновлённую решётку радиатора и новые варианты отделки. В настоящее время Mitsubishi ведёт тестирование нового поколения Pajero, основанного на свежей платформе Triton. Прототипы уже замечены на испытаниях, и премьера ожидается в этом году, что указывает на возможное возвращение модели в будущем.