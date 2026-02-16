В Subaru подтвердили интерес к созданию компактного пикапа

Новый пикап Subaru: в компании признали, что ведут работу над конкурентом Ford Maverick. Наиболее логичной базой для новинки может стать глобальная платформа Subaru Global Platform, на которой построены Forester и Outback. Это позволило бы использовать существующие бензиновые и гибридные силовые установки, минимизировав затраты на разработку.

В ходе презентации обновленного Subaru Outback 2026 года для австралийских СМИ генеральный менеджер Subaru Australia Скотт Лоуренс затронул тему давних слухов о пикапе. Он подтвердил, что у компании есть мысли касательно создания автомобиля на базе внедорожника. По его словам, "ведутся разговоры о ute" (так в Австралии называют пикапы).

Лоуренс подчеркнул, что хотя текущий фокус компании сосредоточен на кроссоверах Forester и Outback, идея пикапа не отвергается. "Это никогда не означает нет", — заявил он, добавив, что видит рыночную нишу для автомобиля с несущим кузовом (монококом).

В отличие от традиционных рамных пикапов, Subaru, скорее всего, сделает ставку на свою фирменную концепцию: комфорт, управляемость на дорогах общего пользования и полный привод.

Однако Лоуренс дал понять, что любое решение о запуске в серию должно быть одобрено головной компанией Subaru Corporation. Таким образом, несмотря на оптимистичные заявления, проекту еще предстоит пройти долгий путь от переговоров до конвейера.

Напомним, что оригинальный Subaru Baja, выпускавшийся с 2003 по 2006 год на базе универсала Outback, хотя и обрел преданных поклонников, так и не стал массово успешным.