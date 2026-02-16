Обновленный Range Rover испытывают в суровых арктических условиях

Обновленный внедорожник Range Rover испытывают в суровых арктических условиях.

Пока владельцы Range Rover штурмуют бордюры Беверли-Хиллз, инженеры Land Rover проверяют будущую новинку там, где по-настоящему холодно.

За Полярным кругом замечен прототип внедорожника, который должен выйти в 2027 году. С момента дебюта нынешнего, пятого по счету Range Rover не было ни одного обновления – пауза для люксового бренда затянулась.

Маскировка на прототипе плотная: узорчатая пленка пытается скрыть даже форму фар и линии кузова, но кое-что рассмотреть все же можно. Решетка радиатора стала массивнее, бампер обзавелся новыми воздухозаборниками, а в передних крыльях угадываются удлиненные светодиодные «брови». При этом профиль и корма почти не изменились – видимо, классические пропорции трогать не решились.

Техническая начинка, скорее всего, останется привычной для поклонников марки: проверенный 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и подзаряжаемый гибрид на базе 3-литровой «шестерки».

В серию обновленный внедорожник пойдет в начале 2027 года.

Владельцы Range Rover, возможно, никогда не будут ездить на своих машинах по огромным сугробам, но, по крайней мере, они могут быть уверены, что их новая машина все еще может это делать.