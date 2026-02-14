Названы "реальные" цены у дилеров на автомобили Lada

"Российская газета" побывала в дилерских центрах АвтоВАЗа, чтобы выяснить, какие автомобили имеются в продаже, и сколько за них просят в тех или иных точках.

В первую очередь, наш визит в столичные дилерские центры АвтоВАЗа расставил точки над i в вопросе наличия в шоу-румах тех или иных моделей.

"Берут все - и Granta, и Iskra, и Vesta. Ничего не залеживается. "Нивы" сейчас хорошо покупают - в сезон. Мы предлагаем при этом обычные скидки - за трейд-ин и кредит, по государственной программе есть скидки 20%. От нас - все индивидуально: зимнюю резину дарим. Ждать ни одну из моделей не надо. Все в наличии", - рассказал "РГ" представитель официального дилера.

В официальных монобрендовых центрах, которые мы посетили, был представлен весь модельный ряд компании, а это, напомним, Lada Granta с разными кузовами и в разных комплектациях, а также Vesta, Largus, Niva Legend, Niva Travel, Iskra, Aura. По соседству с ними во всех дилерских центрах был представлен X-Cross 8.

"Сейчас продаются только остатки этих машин, речь об X-Cross 8. Это авто с полным приводом и в семиместном варианте. И мы делаем хорошие скидки на модель. Просим 3 454 000 рублей без всяких акций, но сам завод дает прямую скидку, плюс скидка в кредит и при обмене. То есть эту машину можем взять по факту за 2 850 000 рублей. Был еще и X-Cross 7, но он закончился", - рассказал представитель одного из московских дилеров.

В одном автосалоне за седан Lada Iskra в исполнении Techno (1,6-литровым мотором на 106 л.с.) просили от 1 607 000 рублей и 1 630 915 рублей с учетом доплаты за цвет (действовало также кредитное предложение со ставкой 19,9%), в другом - за машину в комплектации Enjoy с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и 5МКП просили 1 515 500 рублей без дополнительных услуг. Сверившись с прайс-листами на сайте, мы убедились в том, что во втором случае цены на 48 500 рублей превышали рекомендованные АвтоВАЗом.

При этом с большей точностью придерживаются дилеры рекомендованных цен по Lada Granta. Так, в одном автосалоне за начальную модель в исполнении Active Cross и комплектации Enjoy просили 1 391 000 рублей, то есть ровно столько, сколько рекомендует АвтоВАЗ, и 1 415 723 рубля с учетом доплаты за цвет и коврики в салон.

В другом дилерском центре за универсал Granta Cross в комплектации Comfort c 1,6-лировым 90-сильным мотором и 5-МКП хотят 1 196 000 рублей, плюс 20 000 рублей - это доплата за цвет и 21 900 рублей за коврики, газовые упоры капота, накладки на пороги и защитную сетку радиатора.

В случае с Lada Largus понижение рекомендованных цен явно подстегнуло покупательский спрос - на модель, доступную в пяти- и семиместном вариантах, как и в исполнении повышенной проходимости Cross, смотрят, интересуются.

В одном центре пассажирский Largus в исполнении Сomfort, семиместным салоном, 1,6-литровым 90-сильным мотором и 5МКП предлагался за 1 687 000 рублей. С учетом выгоды от дилера (программа кредитования от дилера) цену на модель можно было снизить на 100 000 рублей.

Одновременно предлагался пакет допоборудования на 40 900 рублей (коврики, амортизатор капота, защита картера и т.д.), плюс 20 000 рублей - доплата за цвет (металлик), и это выливается в итоговую цену в 1 647 900 рублей. У другого дилера был выставлен Largus Cross в безальтернативной комплектации Enjoy за 2 016 500 рублей, которые превращались в 2 059 900 рублей с учетом аксессуаров (коврики, защита картера, газовые упоры капота). Для справки: рекомендованная цена за такую машину составляет 1 947 000 рублей, в этом случае автосалон предлагает популярный универсал чуть дороже, чем рекомендует автогигант.

В целом цены на продукцию АвтоВАЗа отличаются от рекомендованных цен минимально, можно сказать в рамках погрешности.

"АвтоВАЗ очень просит дилеров придерживаться рекомендованных цен, и мы придерживаемся. И дополнительно ничего нее навязываем. Если вы видите на сайте lada.ru, что машина столько-то стоит, учитывая поправку на цвет, то именно по этой цене вы машину у нас и купите. Если вы, конечно, сами не захотите этот автомобиль дооснастить. Например, заказать дополнительно шумоизоляцию, антикоррозионную обработку, хорошую сигнализацию. Есть скидки, которые мы обязаны предоставить клиенту. Это скидки от завода. Они плавающие.

Например, на Aura, если вы захотите купить ее в кредит, у вас 100% будет скидка 150 000 рублей. Плюс, если вы, к примеру, медицинский работник, можете получить скидку от государства. Наконец, есть внутреннее предложение - это индивидуальные условия. В некоторых случаях мы можем, к примеру, подарить зимнюю резину. Это зависит от количества автомобилей, от степени их популярности. Сейчас мы делаем такие предложения на семейство Niva Legend, на Granta, на Niva Travel с мотором 1,7 литра.

По остро востребованной Iskra таких предложений нет, но здесь все индивидуально. Кто-то покупает такие машины за наличный расчет, кто-то заказывает допоборудование, покупает в кредит, страхует, в таком случае у нас появляется больше рычагов сделать подарок в виде зимней резины или других опций", - объяснил представитель одного из официальных дилеров АвтоВАЗа.