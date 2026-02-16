В РФ можно купить Subaru Forester от 3,15 млн

В Россию по альтернативным схемам поставок вновь начали завозить новые Subaru Forester. В продаже представлены автомобили как пятого, так и шестого поколения, а стартовая цена на одном из классифайдов составляет 3 150 000 рублей, сообщают "Автоновости дня".

© Российская Газета

От 3,15 млн рублей - под заказ

За 3 150 000 рублей во Владивостоке можно заказать пятый Forester в комплектации STI Sport Plus с 2-литровым атмосферником мощностью 154 л.с. и вариатором. Оснащение включает люк, кожаный салон, мультимедиа с крупным сенсорным дисплеем, подогрев сидений, климат-контроль и систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

Версия Sport EyeSight с красно-черной отделкой интерьера и фирменными акцентами STI обойдется в 3 250 000 рублей. Она дополнительно оснащается комплексом систем безопасности EyeSight, включающим адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и мониторинг состояния водителя.

Шестое поколение - от 3,7 млн рублей

За 3 700 000 рублей в Новосибирске предлагают поставку Forester шестого поколения с тем же 2-литровым 154-сильным мотором. Новый кузов стал крупнее, дизайн получил "двухэтажную" оптику и объединенные задние фонари, новую мультимедиа с дисплеем 11,6 дюйма.

Более мощная версия с турбомотором 1,8 литра на 177 л.с. доступна во Владивостоке минимум за 3 915 000 рублей. Однако это праворульный вариант из Японии. В Омске аналогичный кроссовер оценили в 4 282 000 рублей.

Автомобили в наличии - заметно дороже

Несколько новых Forester есть и в наличии. Пятое поколение во Владивостоке стоит от 3 790 000 рублей, а кроссовер шестого поколения - от 4 600 000 рублей за версию со 177-сильным двигателем.

В Москве и Нижнем Новгороде растаможенные автомобили шестого поколения оцениваются существенно дороже - от 6 690 000 и 6 790 000 рублей соответственно. Речь идет о версиях с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 136 л.с.

Самый мощный вариант с 2,5-литровым двигателем на 185 л.с. выставлен на продажу в Екатеринбурге за 6 900 000 рублей.

В 2025 году Subaru Forester был признан самым надежным авто.