В России начались торги за редкий "Москвич" в кузове купе: очень дорого

Как выяснила "Российская газета", в Москве на продажу выставили очень редкий "Москвич 2142". За автомобиль "Дуэт-2", который проехал 83 тысячи км, просят 2,4 млн рублей.

Такая сумма объявляется уникальностью машины.

"Автомобиль полностью заводской сборки. Цена указана правильно. С каждым днем цена увеличивается, по мере восстановления и вложения в "Москвич" денег. В данный момент по автомобилю проводятся сварочные и жестяные работы", - говорится в объявлении.

Напомним, "Москвич 2142" получил оформление передней части кузова от модели "Святогор" и мотор ВАЗ-2106 объемом 1,6 литра. Все модификации агрегатировались пятиступенчатой механической коробкой передач.

Суммарно на момент банкротства "АЗЛК" в 2001 году было выпущено около 20 таких купе ("Дуэт-1" и "Дуэт-2"), поэтому каждый экземпляр, сохранившийся с тех пор, можно назвать уникальным.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в городе Глазове на продажу выставили "Москвич-412" 1975 года выпуска с пробегом всего 3900 км.