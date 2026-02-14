Ford обсудил с администрацией США производство китайских машин

Глава автогиганта Ford Motor Co. Джим Фарли провёл консультации с представителями администрации Дональда Трампа относительно перспективы организации сборки автомобилей китайских марок в Соединённых Штатах. Об этом пишут обозреватели Дэвид Уэлч, Кит Нотон и Дженни Леонард в статье для Bloomberg.

Авторы статьи заметили, что такое сотрудничество могло бы осуществляться в форме альянсов с местными компаниями — производителями автомобилей различных типов.

В рамках инициативы предусматривалось, что контролирующая доля в таких совместных проектах оставалась бы за американской стороной. Вместе с тем, прибыль предлагалось делить между участниками альянса, уточнили обозреватели.

По их данным, ранее компания компания General Motors в беседах с представителями Белого дома выступила категорически против допуска китайских автопроизводителей на рынок США в любой форме.

В GM указали на риски сокращения рыночной доли для американских брендов и возможный ущерб для поставщиков из Северной Америки из-за импорта комплектующих из Китая, пояснили журналисты.

Переговоры между главой Ford и чиновниками носили предварительный и неформальный характер. Каких-либо решений о создании совместных предприятий на данный момент не принято, констатировали Дэвид Уэлч, Кит Нотон и Дженни Леонард.

