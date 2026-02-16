С конвейера сошла первая Toyota для роботакси

Новая Toyota Platinum 4X разработана в сотрудничестве с Pony.ai. Об этом сообщает ITHome.

© Motor.ru

Компания Pony. ai планирует выпустить на дороги 1000 беспилотных автомобилей уже в 2026 году. Первым шагом к этому стал торжественный запуск серийного производства роботакси Toyota Platinum 4X с автономностью четвёртого уровня (L4) на заводе GAC Toyota. Модель знаменует переход от тестирования к массовому выпуску беспилотников.

Pony.ai планирует приступить к развёртыванию тысячи таких автомобилей в крупнейших городских агломерациях. Компания обещает обеспечить бесперебойную и безопасную работу транспорта в круглосуточном режиме.

Toyota Platinum 4X оснащён новейшей системой автономного вождения седьмого поколения. Она уже прошла испытания в плотном трафике Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня и адаптирована под различные условия эксплуатации

Ранее сообщалось, что Exeed EX7 первым в мире получит электронно-механические тормоза.