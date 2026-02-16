Эта технология позволит электромобилям намного дольше работать на морозе

Changan Nevo A06 — первый серийный электромобиль с натрий-ионным аккумулятором.

Впервые в массовом производстве пассажирских электромобилей будет использована натрий-ионная аккумуляторная технология, которая долгое время находилась в стадии обсуждения, но до сих пор не применялась в столь широком масштабе. Речь идет о модели Changan Nevo A06, разработанной компанией Changan Automobile, которая оснащена батареями производства CATL.

Это заявление стало известно после масштабных зимних испытаний, проведенных во Внутренней Монголии, где температура регулярно опускается значительно ниже рабочих пределов большинства существующих электромобилей. Согласно опубликованным данным, Nevo A06 успешно заряжался при морозе около -30°C и функционировал при температурах до -50°C. Важно отметить, что при -40°C аккумулятор сохранил более 90% своей первоначальной емкости, что является показателем, труднодостижимым для традиционных литий-железо-фосфатных (LFP) батарей.

Автомобиль комплектуется аккумуляторным блоком Naxtra от CATL. По утверждению производителя, это первый в своем роде аккумулятор, сертифицированный для установки в легковые автомобили. Начальная версия обладает емкостью 45 кВтч и, по заявлению Changan, обеспечивает запас хода свыше 400 км по китайскому циклу испытаний CLTC.

В сравнении с электромобилями начального сегмента, оснащенными LFP-батареями, Nevo A06 демонстрирует значительно превосходящую производительность в условиях низких температур. CATL заявляет, что натрий-ионные аккумуляторы способны выдавать значительно большую мощность при отрицательных температурах по сравнению с аналогичными LFP-батареями, что обеспечивает уверенный разгон и эффективный обогрев салона, минимизируя потери запаса хода.

Натрий-ионные батареи привлекли внимание инженеров и потребителей благодаря полному отсутствию лития в их составе. Натрий является более доступным, широко распространенным элементом, а его использование снижает зависимость от возможных перебоев в цепочке поставок. Вопросы безопасности также играют ключевую роль: CATL утверждает, что элементы Naxtra обладают повышенной устойчивостью к термическому разгону и успешно прошли испытания на прочность в экстремальных условиях без признаков возгорания.

CATL рассматривает это как начало эры «двойного химического состава» в производстве электромобилей, где натрий-ионные и литий-ионные аккумуляторы будут сосуществовать, выбираясь в зависимости от климатических условий, стоимости и предполагаемого сценария эксплуатации.

Ожидается, что Changan Nevo A06 появится в продаже на китайском рынке ориентировочно в середине 2026 года. В дальнейшем предполагается расширение использования натрий-ионных батарей на весь модельный ряд Changan.