Почему каждый четвертый россиянин не планирует покупать авто в 2026

«Автостат»: 61% опрошенных не планируют приобретать машины в 2026 году.

Опрос агентства «Автостат» показал: свыше половины соотечественников (61%) в 2026 году даже не дернут ручку двери автосалона. Им это просто не по карману.

38,8% респондентов честно признались: при нынешних ценах автомобиль – это не средство передвижения, а предмет роскоши, доступный либо очень обеспеченным, либо очень отчаянным.

Почти 18% опрошенных если и расстанутся с крупной суммой, предпочтут вложиться в квадратные метры. Еще 4,6% выбрали депозит – банковская ставка сегодня выглядит привлекательнее, чем блеск нового автомобиля.

И все же находятся смельчаки. Каждый девятый (11%) твердо намерен купить машину в будущем году. Причем 5,2% сделают это, даже если в семье уже есть автомобиль. Еще 3,9% попросту вынуждены менять транспортное средство – по разным причинам. А 1,9% подгоняет страх: они боятся, что завтра купить будет еще труднее и дороже.

Но самый интересный показатель – 28%. Именно столько россиян не сказали ни «да», ни «нет». Эти люди застыли в неопределенности, наблюдая за авторынком, как за шахматной партией, где ход за ходом делают цены, ключевая ставка и курс валют.