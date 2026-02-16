Украинских таксистов начнут штрафовать за отсутствие таксометра

Министерство развития территорий Украины разработало новый законопроект, предусматривающий введение штрафных санкций для нелегальных таксистов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Согласно предложенному документу, предусмотрены следующие штрафы за нарушения: осуществление перевозок без официальной регистрации – 1700 грн (3060 рублей); работа через платформы, не внесенные в государственный реестр, и отсутствие техосмотра или таксометра – по 8500 грн (15,3 тыс. рублей) за каждое нарушение; игнорирование иных правил пассажирских перевозок – 850 грн (1530 рублей).

До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская высказалась касательно возможных штрафов для таксистов, использующих русский язык вместо украинского при общении с пассажирами. Причиной заявления стало распространившееся в сети видео из Харькова, где таксист отказался говорить с пассажиром на украинском языке и убирать русскоязычную музыку. При этом таксист заявил, что понесет наказание.

Ранее в Москве ввели штрафы для водителей такси за отсутствие аттестации.