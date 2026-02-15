Авто из Кореи стали редкостью в РФ

Российский рынок столкнулся с обвальным падением доли вторичных автомобилей из Южной Кореи. Если еще в начале года на эту страну приходилась почти четверть всего импорта «пробега», то к концу периода показатель сократился более чем втрое.

© РИА "ФедералПресс"

Руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что еще в 2025 году Республика Корея уверенно удерживала статус второй по значимости страны-донора, уступая лишь Японии. В его телеграм-канале уточняется, что за тот период объем ввезенных машин старше трех лет превысил отметку в 100 тысяч единиц. Однако с декабря ситуация кардинально изменилась, обрушив долю до 7,2 %.

Эксперты связывают новую расстановку сил с корректировкой механизма начисления утилизационного сбора. Наибольший удар пришелся по сегменту автомобилей, оснащенных моторами мощнее 160 лошадиных сил. Это незамедлительно отразилось на покупательских предпочтениях: структура популярности корейских моделей претерпела полную ротацию.

Былой лидер – мощный внедорожник Hyundai Palisade – уступил пьедестал седану Kia K5. Минивэн Carnival также сместился на вторую позицию в своей категории, пропустив вперед Palisade. Тем временем в тройку самых востребованных моделей ворвался новичок – Kia K3, вытеснив оттуда некогда популярный Sorento.

Напомним, правила утильсбора вновь могут измениться в России.