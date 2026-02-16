В РФ продают уникальную "Волгу" в кузове купе с мотором V8

В РФ начались продажи уникальной "Волги" ГАЗ-21 в кузове купе с мотором V8
Как выяснила "Российская газета", в Москве на продажу выставили уникальный автомобиль - ГАЗ-21 "Волга" 1966 года. Но его выделяет не сохран, а кастомизация под купе.
Продавец рассказал, что за основу "Волги" был взят культовый Chevrolet Impala SS. Купе оснастили мощным двигателем V8 объемом 5,7 литра и автоматической коробкой передач.
Важно, что все проделанные изменения - легальны, то есть внесены в ПТС, и автомобиль состоит на учете в ГИБДД.
Кроме того, что у "Волги" уникален сам кузов, образ дополняют двойные патрубки выхлопа и массивные колесные диски с "закрученными" спицами, сквозь которые видны красные тормозные суппорты.
Заявленный пробег - 500 км.
"Это не просто автомобиль, это стиль, мощь и уникальность в одном флаконе", - характеризует лот продавец, который планирует выручить за "Волгу" 10 000 000 рублей.