Мошенники стали обманывать через объявления о продаже автотоваров

Мошенники обманывают россиян через объявления о продаже автотоваров.

С наступлением морозов в интернете резко выросло число объявлений о якобы срочных распродажах зимних автозапчастей. Заманчивые цены на аккумуляторы или «неликвиды» часто оказываются приманкой для нечистых на руку продавцов, рассказали в пресс-службе проекта «Мошеловка» Общероссийского народного фронта.

Схема работает просто: покупателю предлагают нужный товар по стоимости гораздо ниже средней. После того как клиент переводит предоплату, он либо не получает ничего, либо ему присылают брак или откровенный хлам. После этого связь с продавцом обычно обрывается.

Пик подобных афер приходится как раз на февраль, когда во многих регионах спрос на зимнее обслуживание машин максимальный. Автовладельцы, особенно в холодных областях, торопятся решить проблему – скажем, заменить севший аккумулятор – и из-за этого иногда теряют осторожность. Желание сэкономить и времени, и денег играет на руку мошенникам.

Эксперты настойчиво советуют покупать запчасти и расходники только у проверенных поставщиков. Речь о крупных сетевых или официальных магазинах, где меньше риска столкнуться с обманом. Кстати, способ оплаты тоже имеет значение — лучше использовать те варианты, которые позволяют четко идентифицировать получателя платежа.

Явным красным флажком должны служить свежесозданные аккаунты в соцсетях или на торговых площадках, которые требуют стопроцентную предоплату на карту частного лица. Вообще, если цена выглядит нереально низкой, это почти всегда повод насторожиться. Ранее специалисты уже подробно разбирали, по каким признакам можно отличить контрафактные автозапчасти от оригинальных.

