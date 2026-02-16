GAC разработает автомобили специально под требования россиян

GAC: дверные ручки локализованных автомобилей адаптируют под рынок России. Министерство промышленности Китая недавно заявило, что автомобили, произведенные в Китае, больше не будут использовать скрытые дверные ручки. О том, распространится ли это правило на китайские автомобили, произведенные для российского рынка, рассказал журналу Motor директор по дизайну GAC Group Ка Дан.

«На зарубежных рынках мы придерживаемся принципа локализации. Наши команды изучают местные нормативные требования, климатические условия и предпочтения пользователей. Для России и Европы решения по таким элементам, как дверные ручки, будут адаптироваться с учетом местных требований и ожиданий клиентов», — рассказал журналу Motor.

Собеседник также отметил, что в течение последних пяти лет скрытые дверные ручки стали распространенным решением в мировой автомобильной индустрии и китайской, в частности. Это было обусловлено стремлением к минималистичной эстетике и снижению аэродинамического сопротивления. Модели GAC, как и автомобили многих глобальных брендов, также использовали данную конструкцию, уточнил господин Дан.

Со второй половины 2025 года изменения в конструкции дверных ручек на внутреннем рынке Китая были продиктованы требованиями безопасности, и нормативными стандартами. Поэтому конструкция ручек корректируется в соответствии с новыми стандартами. Речь идёт либо о переходе к ручкам с возможностью механического открытия, либо о возвращении к традиционным внешним решениям, заключил представитель GAC.

