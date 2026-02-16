Топ-10 пикапов и внедорожников, способных обогнать спорткары на старте. Рейтинг составил портал Topspeed.com. Модели из списка были тщательно исследованы, получена максимально точная информация об их ускорении до 100 км/час на момент публикации.

Tesla Model X Plaid остается одним из самых быстрых серийных автомобилей на планете вне зависимости от типа кузова. Его трехмоторная полноприводная установка выдает около 1020 л.с., позволяя этому огромному внедорожнику весом почти 2,5 тонны разгоняться с места до 100 км/ч всего за 2,6 секунды (с учетом пересчета с 60 миль/ч). На дрэг-стрипе электрический гигант проезжает классическую четверть мили (402 метра) за 9,9 секунды, достигая на финише скорости 238 км/ч.

Второе место занимает Rivian R1T Quad-Motor. Он предлагает принципиально иной подход к производительности по сравнению с традиционными пикапами с ДВС. Каждое колесо здесь вращается собственным электромотором, а суммарная отдача установки достигает 835 л.с. И это при том, что снаряженная масса автомобиля переваливает за 3,2 тонны. Несмотря на такие габариты, R1T выстреливает с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.

На третьем месте находится Porsche Cayenne Turbo GT. Это самый заряженный и ориентированный на трек внедорожник за всю историю немецкой марки. Сердцем модели служит 4,0-литровый битурбированный V8, выдающий 631 л.с. Агрегат работает в связке с восьмиступенчатым «автоматом» Tiptronic S и системой полного привода. С системой Launch Control автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 3,1 секунды, а дрэговую четверть мили (402 метра) он пролетает за 11,3 секунды.

Далее следуют Lamborghini Urus Performante (3,2 с.), GMC Hummer EV (3,3 с.), Jeep Grand Cherokee Trackhawk (3,5 с.), Dodge Durango SRT Hellcat (3,5 с.), BMW X5 M Competition (3,7 с.), Ford F-150 Lightning Platinum (3,8 с.) и Chevrolet Silverado EV RST (4,5 с.).

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.