Срок владения китайскими авто в России оказался самым коротким

Эксперты агентства НАПИ проанализировали сроки первого владения автомобилем в России и выяснили, что быстрее всего россияне расстаются с машинами из Китая. В среднем китайский автомобиль остается у первого владельца всего 32 месяца. Это единственная категория, где показатель за год сократился — в 2024 году он составлял 35 месяцев.

© runews24.ru

На втором месте по скорости продажи оказались российские и итальянские марки — ими владеют по 58 месяцев. Причем у этих брендов также зафиксировано сокращение срока первого владения по сравнению с прошлым годом (ранее было 59 месяцев). Для сравнения: автомобили из США лидируют по продолжительности первого владения — целых 108 месяцев, пишет tarantas.news.

Высокие показатели также у британских (93 месяца), французских и шведских марок (по 89 месяцев). Японскими автомобилями россияне владеют в среднем 85 месяцев, немецкими — 83, чешскими — 81, корейскими — 79. Исследование охватило одиннадцать стран происхождения автопроизводителей и показало устойчивую тенденцию: машины из Китая покидают первых владельцев быстрее всех остальных.