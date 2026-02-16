В Россию привезли Nissan X-Trail, который оказались дешевле Haval и Chery

В Россиии снова можно купить Nissan X-Trail — машины ввозят по параллельному импорту из Китая. Самое доступное предложение нашлось во Владивостоке: компания готова привезти кроссовер «под ключ» за 2 950 000 рублей. Это переднеприводная версия Exclusive Edition с 1,5-литровым турбомотором на 204 силы и вариатором. В комплектации — кожаный салон, панорамная крыша, двухзонный климат, адаптивный круиз-контроль, камера 360 градусов и электропривод багажника.

© runews24.ru

Для сравнения, официально продаваемый в России Chery Tiggo 8 Pro Max стоит минимум 3 305 000 рублей, Jaecoo J7 — от 3 259 000, а Haval H7 стартует с 3 699 000. Полноприводные гибридные версии X-Trail с 213-сильной установкой дороже: например, за 3 300 000 машину привезут в Сыктывкар, а из наличия в Тюмени такой вариант обойдется в 3 977 000 рублей. В Улан-Удэ, Красноярске, Хабаровске и Перми цены варьируются от 4,2 до 4,65 млн., пишет avtonovostidnya.ru.

Продавцы отмечают: интерес к X-Trail сохраняется благодаря узнаваемому бренду и хорошему оснащению. Даже с учетом новых правил утильсбора и затрат на доставку автомобиль оказывается конкурентоспособным по цене.