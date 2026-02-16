Стартовали испытания нового внедорожника iCaur V27

Китайский внедорожник iCaur V27 начали адаптировать для российских дорог. После премьеры в Дубае и запуска серийного производства в Уху первые партии автомобилей направлены на тестирование и доработку для дальнейших поставок в Россию.

«Мы создаем автомобили для реальной эксплуатации — от городских улиц до удаленных территорий. С учетом российских морозов, больших расстояний и сложных дорожных условий важна тщательная доводка конструкции и сервиса», — заявили в iCaur.

В компании также сообщили, что для российского рынка V27 получил усиленное шасси и увеличенный дорожный просвет.

Главная особенность новинки — последовательная гибридная установка. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который работает исключительно как генератор, питая тяговую батарею емкостью 34 кВт·ч.

За движение отвечают два отдельных электромотора — по одному на каждой оси, обеспечивая постоянный полный привод. Пиковая совокупная мощность системы достигает 465 лошадиных сил, однако в режиме длительной (30-минутной) нагрузки она ограничена 152 силами.

С места до 100 км/ч гибридный внедорожник разгоняется за 6,5 секунды. Суммарный запас хода заявлен на уровне 1100 километров, из которых около 155 км можно проехать исключительно на электротяге без запуска ДВС.

