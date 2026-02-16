Электромобили захватили четверть авторынка

В 2025 году объем глобального внедрения литий-ионных батарей был в шесть раз выше, чем в 2020 году. Электромобили остаются доминирующим драйвером спроса: мировые продажи достигли нового рекорда (каждая четвертая проданная в мире машина), говорится в отчете МЭА.

На электромобили приходится более 70% от общего объема внедрения литий-ионных батарей. За ними следуют системы хранения энергии на основе батарей, на долю которых приходится более 15%, что отражает растущую роль батарей в обеспечении гибкости энергетических систем.

Рост объемов выпуска и одновременно снижение цены — признак заметного роста производственных мощностей по выпуску аккумуляторов. Большую часть роста рынка обеспечили электроавтомобили, но заметно растет и сегмент систем хранения энергии на основе батарей. Рост этого сегмента сильно облегчит внедрение ВИЭ, считает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.