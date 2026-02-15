Ford подтвердил возвращение Fiesta: первые подробности о модели 2028 года

Хетчбэк Ford Fiesta вернется на конвейер в 2028 году. Производство Ford Fiesta было прекращено в 2023 году. Теперь, спустя пять лет, легендарный автомобиль возвращается, чтобы занять свою нишу в сегменте доступных электромобилей.

Как сообщает Auto Express, это стало возможным благодаря стратегическому альянсу с Renault, заключенному в декабре 2025 года. Новинка построена на платформе AmpR Small, которая уже используется для Renault 5, Renault 4, Alpine A290 и нового Nissan Micra.

Важно, что Ford не будет просто копировать французские модели. Автомобиль получит уникальный кузов с собственным дизайном в стилистике бренда. Ожидается, что Fiesta будет иметь более острые и динамичные черты по сравнению с донорским Renault 5. Британское издание уже опубликовало эксклюзивное изображение того, как может выглядеть новинка.

Геометрия кузова будет близка к Renault 5, но инженеры Ford проведут собственную настройку шасси, рулевого управления, тормозов и подвески.

Опираясь на характеристики платформы AmpR Small, можно предположить, что возрожденная Fiesta получит батареи емкостью 40 кВт·ч и 52 кВт·ч (последняя обеспечит запас хода до 405 км по циклу WLTP). Мотор мощностью 148 л.с. сможет разгонять машину до 100 км/ч менее чем за 8 секунд.

Сборка новинки будет налажена на заводе Renault в Северной Франции.

