В США отзывают 225 тысяч автомобилей Dodge, Jeep и Chrysler из-за подушек Takata

Опасные подушки Takata: Stellantis предупреждает владельцев 225 тысяч машин не садиться за руль. Собственникам машин автоконцерн настоятельно рекомендует немедленно связаться с дилерами для бесплатного ремонта и не эксплуатировать автомобили до его завершения.

Опасность подтверждена трагическими цифрами: в США зафиксировано 28 смертельных случаев и не менее 400 ранений, вызванных взрывом подушек Takata. При срабатывании по салону разлетались острые осколки.

Предупреждение распространяется на десятки моделей Dodge, Chrysler, Jeep и одну модель Mitsubishi, выпускавшихся в период с 2003 по 2016 год. В списке Dodge: Ram (пикапы, 2003−2010), Durango (2004−2009), Dakota (2005−2011), Magnum (2005−2008), Charger (2006−2015), Challenger (2008−2014), Chrysler: Aspen (2007−2009), 300 (2005−2015), Jeep Wrangler (2007−2016), Mitsubishi Raider.

Всего по США под отзыв попали более 67 миллионов дефектных подушек Takata. Эта катастрофическая история уже привела к банкротству самой компании Takata, но последствия для владельцев старых автомобилей сохраняются до сих пор.

